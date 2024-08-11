У белорусов появился свой Tinder 7 11.08.2024, 16:27

4,832

Приложение поможет белорусам знакомиться между собой и создавать связи.

Появился белорусский аналог Tinder — «Віт!». По задумке, он поможет белорусам знакомиться между собой и создавать связи. При желании — и романтические, но не обязательно.

Как пишет «Будзьма», жителям диаспоры он может помочь познакомиться с соседями-белорусами, найти друзей для ребенка, или компанию для совместных занятий (покататься на велосипеде, сходить за грибами).

В Беларуси с помощью «Віт!» можно найти компаньонов для того, чтобы попрактиковаться в использовании белорусского языка. Также есть карта мест, где вас точно обслужат по-белорусски. Со временем карта будет расширяться.

Приложение уже можно скачать на IOS и Android.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com