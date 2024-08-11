У белорусов появился свой Tinder

У белорусов появился свой Tinder7
- 11.08.2024, 16:27
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Приложение поможет белорусам знакомиться между собой и создавать связи.
Появился белорусский аналог Tinder — «Віт!». По задумке, он поможет белорусам знакомиться между собой и создавать связи. При желании — и романтические, но не обязательно.
Как пишет «Будзьма», жителям диаспоры он может помочь познакомиться с соседями-белорусами, найти друзей для ребенка, или компанию для совместных занятий (покататься на велосипеде, сходить за грибами).
В Беларуси с помощью «Віт!» можно найти компаньонов для того, чтобы попрактиковаться в использовании белорусского языка. Также есть карта мест, где вас точно обслужат по-белорусски. Со временем карта будет расширяться.
Приложение уже можно скачать на IOS и Android.