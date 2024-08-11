Глава комитета Бундестага: Курский прорыв создает основу для переговоров с преемником Путина 7 11.08.2024, 16:38

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Прогресс наступления ВСУ показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует.

Курская операция закладывает основу для переговоров с преемником нынешнего российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы оборонного комитета Бундестага Маркуса Фабера.

«Прогресс показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что для военного руководства это слишком. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом», - написал глава оборонного комитета.

Он отметил, что прогресс ВСУ заставляет агрессора отвести свои войска с фронта на востоке Украины, что уменьшает давление на украинских военных в том регионе.

В то же время Фабер считает эту данную операцию хорошим поводом для постановки вопроса о Leopard2.

«Наша военная помощь Украине — лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцами. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать», - говорится в заметке.

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