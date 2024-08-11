В Минске разыскивают 14-летнюю девушку

В Минске разыскивают 14-летнюю девушку3
- 11.08.2024, 16:49
- 6,574
Ушла из дома и не вернулась.
В Минске разыскивают пропавшую 14-летнюю девушку. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
Александра Каковка ушла из дома по ул. Заславская в Минске 9 августа и пропала.
Подросток выглядит старше своего возраста — на примерно 16 лет. Ее рост 167 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткая стрижка.
Она была одета в черную майку, голубые джинсы, на ней были черные кроссовки с крупной подошвой. При себе имела iPhone XR черного цвета, рюкзак и барсетку черного цвета.
Из особых примет милиция отмечает две татуировки на обеих руках на предплечье с внутренней стороны.