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В Минске разыскивают 14-летнюю девушку

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  • 11.08.2024, 16:49
  • 6,574
В Минске разыскивают 14-летнюю девушку

Ушла из дома и не вернулась.

В Минске разыскивают пропавшую 14-летнюю девушку. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Александра Каковка ушла из дома по ул. Заславская в Минске 9 августа и пропала.

Подросток выглядит старше своего возраста — на примерно 16 лет. Ее рост 167 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткая стрижка.

Она была одета в черную майку, голубые джинсы, на ней были черные кроссовки с крупной подошвой. При себе имела iPhone XR черного цвета, рюкзак и барсетку черного цвета.

Из особых примет милиция отмечает две татуировки на обеих руках на предплечье с внутренней стороны.

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