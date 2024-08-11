В Минске разыскивают 14-летнюю девушку 3 11.08.2024, 16:49

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Ушла из дома и не вернулась.

В Минске разыскивают пропавшую 14-летнюю девушку. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Александра Каковка ушла из дома по ул. Заславская в Минске 9 августа и пропала.

Подросток выглядит старше своего возраста — на примерно 16 лет. Ее рост 167 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткая стрижка.

Она была одета в черную майку, голубые джинсы, на ней были черные кроссовки с крупной подошвой. При себе имела iPhone XR черного цвета, рюкзак и барсетку черного цвета.

Из особых примет милиция отмечает две татуировки на обеих руках на предплечье с внутренней стороны.

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