На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижение

На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижение2
- 11.08.2024, 17:03
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Бегунья Сифан Хассан первой в истории выиграла золото Игр на трех длинных дистанциях.
Голландская легкоатлетка Сифан Хассан с олимпийским рекордом победила на Играх в Париже в марафоне (42,195 км). Она стала первой женщиной, выигравшей золото Олимпиады на трех длинных дистанциях — 5000 м, 10 000 м и в марафоне.
Хассан показала время 2 часа 22 минуты 55 секунд, в концовке она смогла опередить рекордсменку мира на этой дистанции эфиопку Тигст Ассефу. Бронзу взяла кенийка Хелен Обири.
Хассан в подростковом возрасте переехала из Эфиопии в Нидерланды в качестве беженки.
На Олимпиаде в Токио она выиграла золото на дистанциях 5000 и 10 000 метров. В Париже Хассан также смогла взять медали в этих видах, но бронзовые.
Ранее только чешский бегун Эмиль Затопек смог выиграть медали на этих дистанциях на одной Олимпиаде — в 1952 году в Хельсинки он завоевал три золота.