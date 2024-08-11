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На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижение

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  • 11.08.2024, 17:03
  • 3,142
На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижение

Бегунья Сифан Хассан первой в истории выиграла золото Игр на трех длинных дистанциях.

Голландская легкоатлетка Сифан Хассан с олимпийским рекордом победила на Играх в Париже в марафоне (42,195 км). Она стала первой женщиной, выигравшей золото Олимпиады на трех длинных дистанциях — 5000 м, 10 000 м и в марафоне.

Хассан показала время 2 часа 22 минуты 55 секунд, в концовке она смогла опередить рекордсменку мира на этой дистанции эфиопку Тигст Ассефу. Бронзу взяла кенийка Хелен Обири.

Хассан в подростковом возрасте переехала из Эфиопии в Нидерланды в качестве беженки.

На Олимпиаде в Токио она выиграла золото на дистанциях 5000 и 10 000 метров. В Париже Хассан также смогла взять медали в этих видах, но бронзовые.

Ранее только чешский бегун Эмиль Затопек смог выиграть медали на этих дистанциях на одной Олимпиаде — в 1952 году в Хельсинки он завоевал три золота.

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