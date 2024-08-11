В Минске открылась танцплощадка для пенсионеров

В Минске открылась танцплощадка для пенсионеров8
- 11.08.2024, 17:16
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Она находится в Серебрянке.
В столичном микрорайоне Серебрянка начала работу танцевальная площадка для тех, кому за 58–63. Пенсионеры сами помогали выбирать место, рассказал начальник управления соцзащиты администрации Ленинского района Сергей Ефименко. Об этом пишут «Минск-Новости».
Танцплощадка находится на территории столичной гимназии №28 имени Владимира Короткевича.
«Мы хотели проводить эти вечера еще раньше, но посоветовались с нашими ветеранами и решили подождать, так как было очень жарко. А также многие люди проводили время на дачах», – подчеркнул Ефименко.
Пока тепло, танцевальные вечера здесь будут проводить каждую пятницу. Примерно с середины сентября локацию перенесут во Дворец культуры Ленинского района.
На вопрос, почему для танцевальных вечеров определили именно Серебрянку, представитель администрации района ответил, что это общий выбор, советовались с самими пенсионерами.
В первую очередь искали место спокойное, чтобы никто никому не мешал и каждый мог отдохнуть. Важны были и коммуникации.