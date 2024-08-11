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В Минске открылась танцплощадка для пенсионеров

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  • 11.08.2024, 17:16
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В Минске открылась танцплощадка для пенсионеров
иллюстративное фото

Она находится в Серебрянке.

В столичном микрорайоне Серебрянка начала работу танцевальная площадка для тех, кому за 58–63. Пенсионеры сами помогали выбирать место, рассказал начальник управления соцзащиты администрации Ленинского района Сергей Ефименко. Об этом пишут «Минск-Новости».

Танцплощадка находится на территории столичной гимназии №28 имени Владимира Короткевича.

«Мы хотели проводить эти вечера еще раньше, но посоветовались с нашими ветеранами и решили подождать, так как было очень жарко. А также многие люди проводили время на дачах», – подчеркнул Ефименко.

Пока тепло, танцевальные вечера здесь будут проводить каждую пятницу. Примерно с середины сентября локацию перенесут во Дворец культуры Ленинского района.

На вопрос, почему для танцевальных вечеров определили именно Серебрянку, представитель администрации района ответил, что это общий выбор, советовались с самими пенсионерами.

В первую очередь искали место спокойное, чтобы никто никому не мешал и каждый мог отдохнуть. Важны были и коммуникации.

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