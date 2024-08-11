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Белорусу стало плохо во время восхождения на гору в России

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  • 11.08.2024, 17:34
  • 1,504
Белорусу стало плохо во время восхождения на гору в России

Его эвакуировали на вертолете.

Спасатели МЧС РФ на вертолете эвакуировали альпиниста из Беларуси, которому стало плохо во время подъема в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

Информация о том, что туристу необходима помощь, поступила в МЧС в 9.00 по минскому времени в воскресенье, 11 августа. Он находился в Черекском районе на горе Джангикош на высоте 3,2 тысячи метров.

«Участнику туристической группы стало плохо. Зарегистрированная группа из семи человек проходила по маршруту», — говорится в сообщении.

По данным управления, спасатели на вертолете МИ-8 эвакуировали 34-летнего мужчину в Нальчик и передали бригаде скорой помощи.

В работах принимали участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. По предварительной информации белорусского альпиниста произошел отек легких.

Ранее в июле текущего года в ущелье Ирик-Чат в Кабардино-Балкарии погиб белорусский турист, который сорвался со скалы. Его тело эвакуировали, а остальные участники группы, в которую он входил, остались на маршруте.

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