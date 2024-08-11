Байден объяснил, почему снялся с выборов 1 11.08.2024, 17:37

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Фото: Getty Images

Президент США решил прислушаться к колеггам-демократам.

Президент США Джо Байден в новом интервью дал самое пространное на сегодня объяснение, почему он решил не баллотироваться на второй срок.

Это объяснение он дал в эфире CBS Sunday Morning.

Байден сказал, что опросы, которые были в его распоряжении, показывали гонку нога в ногу, и так было бы до последнего, в то время как многие демократы опасались, что кандидатура Байдена может негативно повлиять на конгрессовые выборы в ноябре.

«Но случилось так, что многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате считали, что я собираюсь нанести им вред в гонке», – рассказал Байден.

«И я был обеспокоен, что если я останусь в гонке, это станет темой. Вы бы брали у меня интервью о том, почему Нэнси Пелоси сказала, почему сделала так – и я думал, что это будет настоящим отвлечением внимания, номер один», – пояснил президент США.

Десятки демократов призвали Байдена передать эстафету другому кандидату, ставя под сомнение, сможет ли он победить Трампа в ноябре.

Байден сказал, что другим фактором было «сохранение этой демократии», утверждая, что победа над бывшим президентом Трампом имеет первостепенное значение. Он подчеркнул, что «спасение нашей демократии» важнее «личных амбиций».

Байден вышел из президентской гонки в конце прошлого месяца и быстро поддержал вице-президента Камалу Харрис.

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