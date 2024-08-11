Belavia объявила скидку 15% на билеты3
- 11.08.2024, 17:48
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Она действует с 11 по 18 августа.
Белорусская Национальная авиакомпания Belavia объявила скидку 15% на билеты, которая действует с 11 по 18 августа.
Акция связана с первой годовщиной открытия регулярного рейса Минск — Дели — Минск. И как раз и на рейсы из Минска в Дели и обратно скидка 15% и действует. Для того, чтобы ей воспользоваться, надо применить в указанный период промокод DELHIDAY. Но период путешествия может быть с 16 августа по 21 декабря 2024-го.
Важно, что скидка касается покупателей тарифов SMART и FLEX.