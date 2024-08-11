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Belavia объявила скидку 15% на билеты

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  • 11.08.2024, 17:48
  • 1,464
Belavia объявила скидку 15% на билеты
Фото: charter97.org

Она действует с 11 по 18 августа.

Белорусская Национальная авиакомпания Belavia объявила скидку 15% на билеты, которая действует с 11 по 18 августа.

Акция связана с первой годовщиной открытия регулярного рейса Минск — Дели — Минск. И как раз и на рейсы из Минска в Дели и обратно скидка 15% и действует. Для того, чтобы ей воспользоваться, надо применить в указанный период промокод DELHIDAY. Но период путешествия может быть с 16 августа по 21 декабря 2024-го.

Важно, что скидка касается покупателей тарифов SMART и FLEX.

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