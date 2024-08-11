Украинские бойцы взяли в плен еще около 20 оккупантов в Курской области

Украинские бойцы взяли в плен еще около 20 оккупантов в Курской области2
- 11.08.2024, 17:57
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Видео.
В сети показали кадры с новыми российскими пленными — их захватили в Курской области.
«Прорыв» в Курской области привел к тому, что группа оккупантов попала в плен. На этот раз, предварительно, пленных около 20, передает Цензор.НЕТ.
А в следующем видео, опубликованном в соцсети, показана новая группа российских военнослужащих срочной службы в Курской области: оккупанты выбрали жизнь и сдались в плен.