В Беларуси можно будет управлять самокатом только после прохождения теста 3 11.08.2024, 18:03

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По его результатам определят внимательность и скорость реакции человека.

Компания сервиса аренды электросамокатов разрабатывает систему проверки пользователей, чтобы протестировать их способности управлять техникой, пишет агентство «Минск-Новости.

В компании рассказали, что теперь перед поездкой пользователю предложат прохождение теста в мобильном приложении. По его результатам определят внимательность и скорость реакции человека и, как следствие, его готовность управлять самокатом.

Алгоритм проверки еще дорабатывают. Также планируется, что рейтинг будет внедрен для каждого пользователя. Он будет влиять на допустимую скорость самоката. Если рейтинг высокий, то и допустимая скорость транспортного средства высокая, и наоборот — при низком рейтинге разгоняться будет нельзя. Рейтинг будет формироваться как в такси. Однако здесь оценку водителю выставляет сама система, исходя из предыдущих поездок.

Как рассказала руководитель проектов по связям с общественностью Алиса Минаева, проверки будут проводиться вечером в местах с большой концентрацией пешеходов. За их основу взяты тесты Шульте и Струпа, которые оценивают способность человека анализировать действительность.

Тест по времени займет не больше минуты. Если человеку не удастся его пройти, скорость поездок на самокате снизят до 15 км/ч. Если же пользователь отказывается от прохождения теста, скорость также ограничат.

С помощью такого тестирования клиент сервиса сможет оценить свое самочувствие перед арендой. Это напомнит ему также об ответственности перед окружающими.

Отрицательный результат может говорить о том, что человек критически устал, болен или заторможен после употребления алкоголя. В таких состояниях управление даже тихоходным транспортом нежелательно. При поездках на самокате важны концентрация и внимательность, а управление в нетрезвом виде строго запрещено.

В Беларуси самокатчики считаются пешеходами. Поэтому передвигаться на этом транспорте можно только по велосипедным дорожкам или тротуарам (если дорожек нет), не создавая препятствий другим участникам движения.

При этом мощность мотора самоката не должна превышать 0,25 кВт, вес может быть до 35 кг, а скорость — до 25 км/ч. При поездке в нетрезвом виде риск столкновения увеличивается.

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