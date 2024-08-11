В Щучинском районе в лесу пропал трехлетний мальчик

В Щучинском районе в лесу пропал трехлетний мальчик1
- 11.08.2024, 18:17
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Ребенок потерялся вблизи деревни Давлюдовщина.
В Щучинском районе пропал трехлетний мальчик Руслан. Милиция объявила розыск.
Ребенок потерялся 11 августа около 14.30 в лесу вблизи деревни Давлюдовщина.
На его поиски поднят весь личный состав местного райотдела милиции, привлечены военнослужащие внутренних войск, работники МЧС и добровольцы.
Приметы: рост около 100 сантиметров, глаза карие, волосы темные.
Был одет: светлая кепка, светлая куртка, темно-синие штаны, зеленые кроссовки.
Если Вам что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка — сообщите об этом в милицию по номеру 102.