В Щучинском районе в лесу пропал трехлетний мальчик 1 11.08.2024, 18:17

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Ребенок потерялся вблизи деревни Давлюдовщина.

В Щучинском районе пропал трехлетний мальчик Руслан. Милиция объявила розыск.

Ребенок потерялся 11 августа около 14.30 в лесу вблизи деревни Давлюдовщина.

На его поиски поднят весь личный состав местного райотдела милиции, привлечены военнослужащие внутренних войск, работники МЧС и добровольцы.

Приметы: рост около 100 сантиметров, глаза карие, волосы темные.

Был одет: светлая кепка, светлая куртка, темно-синие штаны, зеленые кроссовки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка — сообщите об этом в милицию по номеру 102.

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