Британское Минобороны показало, как выглядит разрушенный Россией Бахмут 1 11.08.2024, 18:23

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Фото.

Минобороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки части разрушенных Россией зданий в украинском Бахмуте.

Снимки были опубликованы в соцсети Х (Twitter) в воскресенье.

Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные боевые действия и неизбирательные обстрелы зданий привели к значительным разрушениям по всему городу, говорится в сообщении.

Поэтому школы, вокзалы, жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры были повреждены, а в некоторых случаях и разрушены.

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