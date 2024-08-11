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Пропавшего в Щучинском лесу трехлетнего мальчика нашли

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  • 11.08.2024, 19:04
  • 6,798
Пропавшего в Щучинском лесу трехлетнего мальчика нашли

Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Трехлетний Руслан, который 11 августа потерялся в лесу вблизи деревни Давлюдовщина Щучинского района найден. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел г. Лида».

Подробности обнаружения ребенка в публикации не приводятся.

Напомним, ребенок потерялся 11 августа около 14.30 в лесу вблизи деревни Давлюдовщина. В его поисках участвовали милиционеры, спасатели, добровольцы.

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