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Госпогранслужба Украины: Ситуация на границе с Беларусью остается без изменений

13
  • 11.08.2024, 19:07
  • 2,696
Госпогранслужба Украины: Ситуация на границе с Беларусью остается без изменений

Перемещение белорусской техники вблизи украинской границы не зафиксировано.

По состоянию на воскресенье перемещение белорусской техники вблизи украинской границы не зафиксировано. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии Liga.net в воскресенье, 11 августа.

Так, Демченко прокомментировал сообщения о перемещении техники минобороны Беларуси в Гомельской и Мозырской области.

Спикер добавил, что ситуация по границе остается без изменений.

Ранее в минобороны Беларуси заявили, что подразделения одного из механизированных соединений армии Беларуси приведены в готовность к выполнению задач по назначению.

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