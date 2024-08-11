Госпогранслужба Украины: Ситуация на границе с Беларусью остается без изменений 13 11.08.2024, 19:07

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Перемещение белорусской техники вблизи украинской границы не зафиксировано.

По состоянию на воскресенье перемещение белорусской техники вблизи украинской границы не зафиксировано. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии Liga.net в воскресенье, 11 августа.

Так, Демченко прокомментировал сообщения о перемещении техники минобороны Беларуси в Гомельской и Мозырской области.

Спикер добавил, что ситуация по границе остается без изменений.

Ранее в минобороны Беларуси заявили, что подразделения одного из механизированных соединений армии Беларуси приведены в готовность к выполнению задач по назначению.

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