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Европа начала выращивать на 30% меньше картофеля

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  • 11.08.2024, 19:38
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Европа начала выращивать на 30% меньше картофеля

Странами-лидерами являются Германия, Франция и Нидерланды.

В странах Евросоюза собрано 48,3 млн. тонн картофеля. Это является лучшим по объему показателем по сравнению с 2022 годом, однако в целом в странах Евросоюза наблюдается спад производства картофеля. «Уровень производства в 2023 году был на 27,9 млн тонн меньше, чем в 2000 году, что эквивалентно падению на 36,7%», - сообщает Евростат.

Среди стран Евросоюза больше выращивают картофеля в Германии, которая является постоянным лидером по выращиванию этого вида сельскохозяйственной продукции – 11,6 млн тонн, или 24% от общего объема ЕС. Значительно меньше выращивают картофель во Франции (17,9%) и Нидерландах (13,4%). Однако вместе эти три страны Евросоюза ежегодно выращивают более 50-55% всего урожая картофеля в Евросоюзе.

В Евросоюзе незначительное количество ферм выращивает органический картофель. Всего в ЕС более 9 миллионов ферм, из которых примерно 1 миллион специализируется на выращивании картофеля. Среди выращивающих этот вид продукции только 25 тысяч ферм декларируют выращивание органическим способом. Этот показатель говорит о том, что органический картофель выращивается только в 2,5% хозяйств. Больше всего органического картофеля выращивается в Австрии – 25,6%.

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