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Сырский заинтриговал сообщением в соцсети

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  • 11.08.2024, 20:09
  • 8,270
Сырский заинтриговал сообщением в соцсети
Александр Сырский

Главком ВСУ намекает на события в Курской области?

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заинтриговал новым сообщением в Telegram в воскресенье, 11 августа.

Генерал сообщил о продлении операции, которую ведут украинские военные.

«Продолжаем операцию», - подписал свое фото у карты головком, очевидно намекая на события в Курской области России.

Ранее Сырский уже публиковал подобный пост. 8 августа он выложил в Telegram фото и подписал его так: «Работаю в исходном районе».

Исходный район – это место, с которого начинается выдвижение подразделений во время наступления. Действия ВСУ в Курской области России Сырский официально еще не комментировал.

Уже шестые сутки в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия. Россия ввела режим контртеррористической операции сразу в трех приграничных с Украиной областях.

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