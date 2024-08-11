Сырский заинтриговал сообщением в соцсети

Сырский заинтриговал сообщением в соцсети3
- 11.08.2024, 20:09
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Главком ВСУ намекает на события в Курской области?
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заинтриговал новым сообщением в Telegram в воскресенье, 11 августа.
Генерал сообщил о продлении операции, которую ведут украинские военные.
«Продолжаем операцию», - подписал свое фото у карты головком, очевидно намекая на события в Курской области России.
Ранее Сырский уже публиковал подобный пост. 8 августа он выложил в Telegram фото и подписал его так: «Работаю в исходном районе».
Исходный район – это место, с которого начинается выдвижение подразделений во время наступления. Действия ВСУ в Курской области России Сырский официально еще не комментировал.
Уже шестые сутки в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия. Россия ввела режим контртеррористической операции сразу в трех приграничных с Украиной областях.