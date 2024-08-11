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FT: Россия не может отбить потерянные районы Курской области, несмотря на подкрепление

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  • 11.08.2024, 20:48
  • 16,584
FT: Россия не может отбить потерянные районы Курской области, несмотря на подкрепление

ВСУ продолжают продвигаться.

Россия не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений. По состоянию на 11 августа, вторжение продолжается уже шестой день.

Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет FT, согласно проверенным видео и фото, с момента начала операции во вторник ВСУ и их техника продвинулись вглубь России на 30 км. В частности, войска заняли город Суджа Курской области недалеко от российской границы.

«Мы идем глубже», - сказал в комментарии FT украинский солдат Денис, который совершил три ротации на российской территории с начала вторжения.

По его словам, Вооруженные силы Украины все еще имели преимущество, несмотря на то, что Россия ввела подкрепления.

Другой солдат, Константин, сказал, что ранний успех внезапной операции «действительно поднял нам настроение».

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