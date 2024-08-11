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В Минском районе водитель с почти 3 промилле попал в ДТП и попытался скрыться

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  • 11.08.2024, 21:04
  • 4,472
В Минском районе водитель с почти 3 промилле попал в ДТП и попытался скрыться

Пробежал по лесу полтора километра и уснул.

В лесу недалеко от деревни Большевик задержали нетрезвого водителя, сообщает ГАИ.

На улице Молодежной вблизи дома № 20 водитель Renault не справился с управлением и врезался в забор.

Жительница деревни вызвала милицию. Но на момент прибытия оперативников виновника происшествия не было на месте. Он оставил машину и попытался скрыться в лесу. Сотрудники ДПС обнаружили подозреваемого в полутора километрах от места аварии. Судя по видео, он мирно спал.

Освидетельствование водителя показало 2,88 промилле. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин и лишение права управления.

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