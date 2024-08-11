В Минском районе водитель с почти 3 промилле попал в ДТП и попытался скрыться

В Минском районе водитель с почти 3 промилле попал в ДТП и попытался скрыться2
- 11.08.2024, 21:04
- 4,472
Пробежал по лесу полтора километра и уснул.
В лесу недалеко от деревни Большевик задержали нетрезвого водителя, сообщает ГАИ.
На улице Молодежной вблизи дома № 20 водитель Renault не справился с управлением и врезался в забор.
Жительница деревни вызвала милицию. Но на момент прибытия оперативников виновника происшествия не было на месте. Он оставил машину и попытался скрыться в лесу. Сотрудники ДПС обнаружили подозреваемого в полутора километрах от места аварии. Судя по видео, он мирно спал.
Освидетельствование водителя показало 2,88 промилле. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин и лишение права управления.