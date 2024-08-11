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Байден будет агитировать за Харрис в ключевой Пенсильвании и других штатах

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  • 11.08.2024, 21:08
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Байден будет агитировать за Харрис в ключевой Пенсильвании и других штатах

Он заявил, что собирается помочь своему вице-президенту «как можно больше».

Президент США Джо Байден заявил, что будет агитировать за вице-президента Камалу Харрис в штате Пенсильвания. Это один из ключевых штатов, который будет иметь определяющее влияние на президентские выборы в ноябре.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу CBS.

Глава Белого дома заявил, что собирается агитировать за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. По словам Байдена, он и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро организуют предвыборный тур по Пенсильвании.

«Я собираюсь проводить кампанию и в других штатах, и я собираюсь сделать все, что Камала считает нужным, чтобы помочь больше всего», - заявил лидер США.

Отметим, что Пенсильвания — это родной штат для Джо Байдена, который родился в городе Скрентон. На президентских выборах 2020 года именно Пенсильвания стала решающим штатом для определения победителя президентской гонки.

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