НБУ выпустил банкноты с лозунгом «Слава Украине!» 9 11.08.2024, 21:27

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Фотофакт.

В связи с Днем Независимости Украины Национальный банк Украины выпустил гривневые купюры с надписями «Слава Украине!». Об этом НБУ проинформировал 9 августа.

«Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «Слава Украине! Героям слава!». [...] Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут в обращении вместе с другими банкнотами», – говорится в сообщении.

Дополнительная надпись размещена в правой верхней части на оборотной стороне купюры.

В НБУ отметили, что с 8 августа в обращение ввели модифицированные банкноты номиналом 500 грн и 1000 грн, а 23 августа введут купюры номиналом 50 грн.

Планируется, что в последующие годы появятся такие банкноты номиналом 20 грн, 100 грн и 200 грн.

«Деньги – не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас каждый день держит в руках. Поэтому, отдавая должное несгибаемости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, который звучит по всему миру», – объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Регулятор подчеркнул, что гражданам не нужно специально обменивать купюры старого образца на модифицированные банкноты.

«Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного обращения необходимыми объемами наличных средств соответствующих номиналов и повышения качества наличных денег в обращении. Постепенно модифицированные банкноты гривны будут заменять в обращении банкноты образцов 2014–2019 годов, которые имеют признаки изношенности», – рассказали в НБУ.

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