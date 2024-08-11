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Россияне устроили пожар в градирнях Запорожской АЭС

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  • 11.08.2024, 22:03
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Россияне устроили пожар в градирнях Запорожской АЭС

Это может быть провокация.

Жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской атомной электростанции на оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища. Это может быть российская провокация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко в Telegram.

Как рассказал Евтушенко, по неофициальной информации от источников по противоположному берегу, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.

«Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища», - предположил глава РВА.

Россияне устроили пожар в градирнях ЗАЭС, это может быть провокация

Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, как это возможно в условиях оккупации, и призвал жителей Никопольского района успокоиться.

Градирни ЗАЭС расположены на бассейне-охладителе, на значительном расстоянии от энергоблоков атомной электростанции. Это сооружения для охлаждения воды атмосферным воздухом.

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