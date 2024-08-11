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ВСУ атакуют Коренево и взяли под контроль Слободку-Ивановку в Курской области

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  • 11.08.2024, 22:24
  • 3,900
ВСУ атакуют Коренево и взяли под контроль Слободку-Ивановку в Курской области
Фото: Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщают российские «военкоры».

Z-каналы сообщают о массированной атаке ВСУ на населенный пункт Коренево в Курской области. Утверждается, что в наступлении активно применяются FPV-дроны.

«Сейчас поступает множество сообщений о том, что идет крупное наступление на Коренево с участием бронетанковых подразделений и массой ударов FPV. Из первоначальных сообщений мы узнаем, что Украина пытается обойти Коренево с востока и уже преуспевает в некоторых областях», - пишет мониторинговый ресурс NOELREPORTS, комментируя сообщения российских пабликов.

Кроме того, поступает информация о переходе деревни Слободка-Ивановка под контроль украинских сил.

«По данным российских источников, населенный пункт Слободка-Ивановка на западе Курской области перешел под контроль Вооруженных сил Украины», - сказано в сообщении.

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