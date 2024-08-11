Зеленский отреагировал на российскую провокацию на Запорожской АЭС
- 11.08.2024, 22:54
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Президент Украины ждет реакцию МАГАТЭ.
Российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.
«Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности», - подчеркнул Зеленский.