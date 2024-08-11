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Можно ли пожарить шашлык на мангале во дворе многоэтажки

  • 11.08.2024, 23:33
Можно ли пожарить шашлык на мангале во дворе многоэтажки

Ответили в МЧС.

Законодательством о пожарной безопасности не запрещено разжигать мангал во дворах жилых домов. Но делать это нужно, соблюдая определенные правила. А вот жарить шашлык на балконе категорически запрещено. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС Беларуси.

Чтобы приготовление шашлыка во дворе дома прошло безопасно, необходимо соблюдать ряд правил.

При использовании мангала необходимо обеспечить непрерывный контроль за процессом горения и тления.

Место для размещения мангала должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности.

Процессы горения и тления должны осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, сооружений, горючие вещества и материалы.

Рядом с мангалом должны находиться 10-литровое ведро с водой или обычный огнетушитель.

Использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для розжига угля в мангале (за исключение жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.

После приготовления шашлыка тлеющие угли следует залить водой до полного прекращения тления.

«Главное – следить за искрами, потому что, если поднимется ветер, они могут стать причиной пожара. И если из-за вашего костра будет причинен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона», - напомнили в ведомстве.

Также говорится, что разведение мангалов на придомовой территории населенных пунктов могут быть запрещены решениями местных органов власти, внутренними документами жилищных кооперативов или товариществ собственников.

В МЧС напоминают, что на своем балконе жарить шашлык категорически запрещено. «За это грозит штраф до 5 базовых, даже если ничего страшного не произойдет», – пояснили в ведомстве.

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