Можно ли пожарить шашлык на мангале во дворе многоэтажки
- 11.08.2024, 23:33
Ответили в МЧС.
Законодательством о пожарной безопасности не запрещено разжигать мангал во дворах жилых домов. Но делать это нужно, соблюдая определенные правила. А вот жарить шашлык на балконе категорически запрещено. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС Беларуси.
Чтобы приготовление шашлыка во дворе дома прошло безопасно, необходимо соблюдать ряд правил.
При использовании мангала необходимо обеспечить непрерывный контроль за процессом горения и тления.
Место для размещения мангала должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности.
Процессы горения и тления должны осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, сооружений, горючие вещества и материалы.
Рядом с мангалом должны находиться 10-литровое ведро с водой или обычный огнетушитель.
Использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для розжига угля в мангале (за исключение жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.
После приготовления шашлыка тлеющие угли следует залить водой до полного прекращения тления.
«Главное – следить за искрами, потому что, если поднимется ветер, они могут стать причиной пожара. И если из-за вашего костра будет причинен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона», - напомнили в ведомстве.
Также говорится, что разведение мангалов на придомовой территории населенных пунктов могут быть запрещены решениями местных органов власти, внутренними документами жилищных кооперативов или товариществ собственников.
В МЧС напоминают, что на своем балконе жарить шашлык категорически запрещено. «За это грозит штраф до 5 базовых, даже если ничего страшного не произойдет», – пояснили в ведомстве.