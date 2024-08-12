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СМИ: Площадь боевых действий в Курской области в воскресенье продолжила расти

  • 12.08.2024, 0:00
  • 1,306
СМИ: Площадь боевых действий в Курской области в воскресенье продолжила расти

ВСУ совершили рейд в Беловский район.

К вечеру 11 августа зона боевых действий в Курской области России увеличилась по сравнению с вечером субботы. Сообщения Минобороны России, российских военных блогов, данные спутников НАСА свидетельствуют о том, что в Суджанском районе военные действия велись примерно на той же площади, что и в субботу. При этом российские власти признали, что ВСУ совершили рейд в соседний Беловский район. Общая площадь, на которой шли боевые действия в воскресенье, составляла до 720 кв. км, свидетельствуют подсчеты «Агентства». Это на 70 кв. км больше, чем днем ранее.

По информации издания, самая дальняя от границы точка, где проходили бои, — село Общий Колодезь в Кореневском районе РФ (28 км до границы, всего 9 км от дороги Льгов — Рыльск).

В районе райцентра Коренево спутники НАСА зафиксировали пожары.

В самой восточной точке боевых действий — селе Мартыновка утром украинские военные провели серию атак на позиции российской армии, сообщил «Рыбарь».

Южнее всего бои шли в Беловском районе, где ВСУ провели рейд вглубь российской территории. Украинские военные прошли через границу в районе хутора Кучеров, следует из анализа ISW и «Радио Свобода», а также снимков спутников НАСА, зафиксировавших пожары в этом районе.

Напомним, наступление ВСУ на Курскую область началось утром 6 августа. К 9 августа появились фотоподтверждения присутствия украинских военных в райцентре Суджа.

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