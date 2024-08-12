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В Вильнюсе за оставленные в неположенном месте электросамокаты будут выписывать большие штрафы

  • 12.08.2024, 2:03
В Вильнюсе за оставленные в неположенном месте электросамокаты будут выписывать большие штрафы

Белорусам на заметку.

В Вильнюсе с 12 августа будут штрафовать на сумму до 180 евро водителей электросамокатов и велосипедов, которые оставляют транспортные средства в неположенных местах.

Об этом сообщает Delfi.

Новые штрафы будут действовать в литовской столице с 12 августа, анонсировал Вильнюсский муниципалитет.

«Мы хотим сделать так, чтобы средствами микромобильности люди пользовались ответственно. Транспортные средства, принадлежащие шеринговым платформам, будут отвозить, чтобы добиться соблюдения Правил дорожного движения, это будет способствовать большему порядку на улицах города», – сказал представитель муниципалитета Анджей Диникис.

За нарушение водителя ждет штраф до 90 евро, если средство микромобильности будет оставлено на месте для людей с инвалидностью – до 180 евро.

По данным муниципалитета, средства микромобильности будут увозить с пешеходных и велосипедных дорожек и других мест, где парковка запрещена. Шеринговые компании за вывоз транспортного средства и его хранение должны будут заплатить 48 евро с НДС.

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