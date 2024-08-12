Украинские дроны атаковали военный аэродром под Москвой
- 12.08.2024, 7:33
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Были слышны звуки стрельбы.
Ночью в районе военного аэродрома Чкаловский, расположенного в подмосковном Щелково, сбивали беспилотники.
Об этом сообщает ASTRA.
Как пишет канал, информация об атаке дронов на аэродром поступила от местных жителей и Z-каналов. В частности, о произошедшем рассказал канал ВЧК-ОГПУ, который также опубликовал видео, на котором слышны звуки стрельбы.
По данным ASTRA, в Щелково была объявлена воздушная тревога.
На данный момент официальных заявлений по этому поводу не поступало.