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Украинские дроны атаковали военный аэродром под Москвой

  • 12.08.2024, 7:33
  • 2,886
Украинские дроны атаковали военный аэродром под Москвой

Были слышны звуки стрельбы.

Ночью в районе военного аэродрома Чкаловский, расположенного в подмосковном Щелково, сбивали беспилотники.

Об этом сообщает ASTRA.

Как пишет канал, информация об атаке дронов на аэродром поступила от местных жителей и Z-каналов. В частности, о произошедшем рассказал канал ВЧК-ОГПУ, который также опубликовал видео, на котором слышны звуки стрельбы.

По данным ASTRA, в Щелково была объявлена воздушная тревога.

На данный момент официальных заявлений по этому поводу не поступало.

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