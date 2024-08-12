«Для Лукашенко все закончится быстро» 12.08.2024, 7:40

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Украинский офицер ответил диктатору.

Что ждет Лукашенко, если он развяжет войну против Украины?

Об этом рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала «Эспрессо».

«Можно с большой вероятностью быть уверенным, что в ближайшее время действия с территории Беларуси против нас проводиться не будут, особенно по суше. Ведь в противном случае мы можем использовать 51 статью устава Организации Объединенных Наций о самообороне и имеем право атаковать любые военные объекты на территории агрессора. Для этого не нужно дополнительных разрешений», – сообщил он.

По словам майора запаса НГУ, если Лукашенко полезет в войну, армия Беларуси будет разбита.

«Если мы с нашими партнерами договорились не использовать определенные виды вооружения, то с собственным вооружением, извините, мы руководствуемся статьями международного права, то есть уставом ООН.

Лукашенко поймет, что если он полезет со своей территории, и из Беларуси будет хоть что-то сделано, не только что-то прилетит, то мы сразу будем отвечать ударом. Он видит сейчас, что если Украина нанесет ответный удар, белорусская армия при всех ее возможностях будет разбита очень быстро», – резюмировал он.

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