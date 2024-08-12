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Forbes: У ВСУ в Курской области есть еще одна важная цель

  • 12.08.2024, 7:50
  • 1,526
Forbes: У ВСУ в Курской области есть еще одна важная цель

Этот объект украинцы хотят сравнять с землей.

Авиабаза «Халино», расположенная в городе Курске, является ближайшим военным аэродромом к Судже, приграничному городу, Суджа — центр внезапного вторжения Украины в Курскую область, напоминает Forbes.

В «Халино» базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС России. 24 истребителя-бомбардировщика Су-30СМ, входящие в состав полка, могут нести планерные бомбы КАБ весом до трех тонн и дальностью полета 25 и более километров на выдвижных крыльях.

Не успели эти пять украинских бригад пересечь границу во вторник, как российские ВВС начали наносить по бригадам и их базам в Сумской области Украины около 50 ударов КАБами в день — это половина от общего количества ударов КАБ, которые русские сбрасывают вдоль всей 700-мильной линии фронта.

Украинцы знают, насколько важен аэродром ««Халино»». Именно поэтому они усиленно начали атаковать его за неделю до вторжения.

«Халино» находится всего в 65 милях от границы, что делает его доступным для широкого спектра украинского оружия глубокого удара, включая баллистические и крылатые ракеты и взрывоопасные беспилотники. Украинцы нанесли по базе несколько ударов с февраля 2022 года.

Налет беспилотников на «Халино» в декабре 2022 года спровоцировал пожар на топливном складе базы. Восемь месяцев спустя в другой атаке участвовали уникальные украинские картонные ударные беспилотники.

Атаки нарастали. 31 июля, всего за шесть дней до украинского вторжения, крылатые ракеты «Нептун» украинских ВМС нанесли удар по складу боеприпасов в «Халино» и сожгли его часть дотла, возможно, уничтожив хранившиеся там КАБы.

Опасность для 14-го гвардейского истребительного авиационного полка и других российских сил в «Халино» будет только возрастать, пока украинцы контролируют прилегающую к границе территорию Курской области.

Если бы они атаковали «Халино» изнутри зоны вторжения, украинцы могли бы нацелить на авиабазу свои менее дальнобойные ракеты наземного базирования, включая M30/31, выпущенные из высокомобильных артиллерийских ракетных систем американского производства.

Вряд ли украинская армия стала бы рисковать своими драгоценными HIMARS так близко к линии фронта. Но если бы она захотела, то смогла бы ударить по «Халино» сильнее, чем когда-либ

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