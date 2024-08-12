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Российский срочник рассказал о прорыве границы и сдаче в плен ВСУ

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  • 12.08.2024, 7:58
  • 12,122
Российский срочник рассказал о прорыве границы и сдаче в плен ВСУ

Он даже не сопротивлялся.

Попавший в украинский плен российский срочник рассказал о первом дне военной операции в Курской области, пишет unian.net.

Его разговор с украинским блогером Дмитрием Карпенко опубликован на YouTube. 19-летнего Ярослава призвали в армию 1 декабря 2023 года. Он говорит, что идти не хотел, а о войне в Украине знал только из интернета - его это не интересовало.

Он прошел «курс молодого бойца», провел два месяца в воинской части, а уже в марте попал на границу с Украиной, где строил блиндажи и копал окопы. Утром 6 августа он находился на позициях. После «прилета» по опорному пункту им сказали пройти в укрытия, однако уже к вечеру дали команду «к бою».

Российский солдат рассказывает, что они распределились по боевым ячейкам и ждали, однако через два часа его взволновала подозрительная тишина. «Прошел по всей позиции, заглянул в каждый блиндаж - ни одной души не было. Я до сих пор не знаю, где они все. Ноль эмоций. Ноль. Все, пустота», - говорит он.

Срочник нашел свой телефон и безуспешно попытался связаться с товарищами. Вскоре он услышали шаги и увидел свет фонариков. «Подумал сначала, что наши идут. Я не думал, что [украинские солдаты] зайдут к нам. Я кричу: «Кто это? Это свои?». Молчок. Говорят выходить с поднятыми руками. Я автомат отложил и вышел», - вспоминает он.

Ярослав говорит, что в плен его взяли два украинских солдата, он не сопротивлялся, потому что «не было опыта». Мать солдата РФ сказала журналисту, что уже посмотрела другие интервью с российскими военнопленными.

«Что вы хотите услышать? Вы были на моем месте? На месте матери или отца, у которого сын в плену? Я в курсе событий [в Украине]. А что вы хотите, чтобы я пришла с ружьем и извинилась? Или как? Что я должна сделать?» - возмутилась она.

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