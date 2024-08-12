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В Белгородской области РФ началась эвакуация

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  • 12.08.2024, 8:10
  • 6,454
В Белгородской области РФ началась эвакуация

Местный губернатор заявил об «активности ВСУ».

На границе Красояружского района Белгородской области России замечена активность ВСУ. Об этом утром 12 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой, — сообщил российский чиновник.

Гладков отметил, что «для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения», было объявлено «перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места».

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