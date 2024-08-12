Как Лукашенко превратился в Фердыщенко 5 12.08.2024, 8:14

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Как говорится, финита ля комедия.

Как информирует пресс-служба диктатора, 11 августа Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Юбилейный» в Оршанском районе, где заехал на центральный машинный двор, который посещал два года назад, и дал ряд «ценных указаний» по развитию этого объекта, пишет UDF.

Как доложил Лукашенко директор предприятия Александр Фирсин, за это время была проведена газификация машинного двора, установили инфракрасные излучатели, сделали душевые. То есть созданы комфортные условия для работы людей и ремонта техники.

«Слушай, это ж дворец», - оценил результаты белорусский правитель.

Руководитель агрокомбината продолжил показывать и рассказывать, как много изменилось со времени предыдущего приезда Лукашенко:

«Здесь склад. Внутри еще надо работать по косметике. Но порядок идеальный и маленькая ремонтная мастерская для электрики. Там у нас токарь».

«Ну дворец, что там говорить, - дворец», - еще раз оценил результат Лукашенко.

Он подчеркнул, что этот опыт надо использовать и в других хозяйствах. Раздав еще пару ценных указаний, Лукашенко убыл в свою резиденцию.

Стоит отметить, что накануне Лукашенко заявил о резком обострении ситуации на белорусско-украинской границе. По его словам, в ночь на 10 августа белорусские ПВО сбили несколько ударных дронов, которые залетели со стороны Киева. Он также поручил министру обороны Виктору Хренину усилить белорусскую военную группировку на границе с Украиной. Первые эшелоны с техникой уже отправлены в южном направлении.

Но, как видим, сам Лукашенко посетить южные регионы, где, по его словам, вот-вот могут начаться военные столкновения, не торопится. Он продолжил отдых в своей резиденции на малой родине в Александрии, где под видом инспекций объезжает близлежащие окрестности, странным образом все больше напоминая знаменитого персонажа романа Салтыкова-Щедрина романе «История одного города» Петра Петровича Фердыщенко.

Кто такой Фердыщенко

Подробный рассказ о Петре Петровиче Фердыщенко можно найти в главах «Голодный город», «Соломенный город» и «Фантастический путешественник».

Градоначальник Фердыщенко – это пожилой человек, старик, по происхождению – простой крестьянин, бывший солдат. Когда-то он служил «денщиком у князя Потемкина».

При Фердышенко город Глупов несколько лет живет вполне счастливо:

«1776‑й год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых шесть лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей...» (Как тут не вспомнить вечные отсылки Лукашенко к 90-м, годам, когда он, по его словам, «отвел страну от пропасти», когда «хлеба оставалось всего на три дня», именно он «одел, обул и накормил народ». – Прим.)

На седьмом году своего правления Фердыщенко как будто сходит с ума. Он становится деятельным и настойчивым начальником:

«Этот добродушный и несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности: скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтоб обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба...»

«Взбесившийся» Фердыщенко воюет с глуповцами и истязает их. Некоторые жители погибают из-за его глупостей:

«Мало ты нас в прошлом году истязал? Мало нас от твоей глупости да от твоих шелепов смерть приняло?»

«С помощью двух инвалидов» Фердыщенко перетаскал на «съезжую почти весь город…» (Съезжая – помещение для арестованных. Прим.)

Ну и апогей градоначальничьей деятельности чиновника – его знаменитые «путешествия»:

«Фердыщенко вздумал путешествовать. Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ...»

В ходе этого глупого путешествия, как описано в романе, чиновник «умирает от объедания»…

Как говорится, финита ля комедия.

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