ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку
- 12.08.2024, 8:32
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Украинцы продвигаются в Курской области.
Z-пропагандисты сообщают об успехах ВСУ в Курской области РФ.
ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку, пишет ASTRA.
«В Суджанском район противник накатом зашел в н.п. Мартыновка. Около 7 машин военной техники с личным составом», — написал тг-канал «Два майора». По данным Z-блогера Юрия Подоляки, под контролем ВСУ оказалась также Гордеевка.
Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что подразделения ВС РФ при поддержке спецназа «Ахмат» «зачистили и полностью контролируют Мартыновку под Суджей», передавало его слова РИА Новости.
«Идут тяжелые бои. Стороны подтягивают резервы», — резюмировал ситуацию на курском направлении канал «Два майора».