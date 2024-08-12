закрыть
12 августа 2024, понедельник, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку

  • 12.08.2024, 8:32
  • 6,384
ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку

Украинцы продвигаются в Курской области.

Z-пропагандисты сообщают об успехах ВСУ в Курской области РФ.

ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку, пишет ASTRA.

«В Суджанском район противник накатом зашел в н.п. Мартыновка. Около 7 машин военной техники с личным составом», — написал тг-канал «Два майора». По данным Z-блогера Юрия Подоляки, под контролем ВСУ оказалась также Гордеевка.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что подразделения ВС РФ при поддержке спецназа «Ахмат» «зачистили и полностью контролируют Мартыновку под Суджей», передавало его слова РИА Новости.

«Идут тяжелые бои. Стороны подтягивают резервы», — резюмировал ситуацию на курском направлении канал «Два майора».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин