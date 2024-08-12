ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку 12.08.2024, 8:32

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Украинцы продвигаются в Курской области.

Z-пропагандисты сообщают об успехах ВСУ в Курской области РФ.

ВСУ зашли в Мартыновку и Гордеевку, пишет ASTRA.

«В Суджанском район противник накатом зашел в н.п. Мартыновка. Около 7 машин военной техники с личным составом», — написал тг-канал «Два майора». По данным Z-блогера Юрия Подоляки, под контролем ВСУ оказалась также Гордеевка.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что подразделения ВС РФ при поддержке спецназа «Ахмат» «зачистили и полностью контролируют Мартыновку под Суджей», передавало его слова РИА Новости.

«Идут тяжелые бои. Стороны подтягивают резервы», — резюмировал ситуацию на курском направлении канал «Два майора».

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