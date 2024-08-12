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Ученые: Лошади умеют планировать и мыслить стратегически

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  • 12.08.2024, 8:39
  • 1,398
Ученые: Лошади умеют планировать и мыслить стратегически

Ранее предполагалось, что они не могут думать наперед.

Исследования ученых, занимающихся лошадьми, показали, что эти непарнокопытные домашние животные обладают способностью мыслить и планировать наперед. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Applied Animal Behaviour Science.

«Ранее исследования предполагали, что лошади просто реагируют на раздражители в данный момент, но не думают наперед и не планируют свои действия, тогда как наше исследование показывает, что они осознают последствия и результаты своих действий», — сказала ведущий исследователь Луиза Эванс из Университета Ноттингем Трент, в котором исследовалась реакция животных на игру, основанную на вознаграждении.

В трехэтапной игре участвовало 20 лошадей, которых изначально поощряли лакомством просто за то, что они касались карты. Затем, на втором этапе, исследователи начали включать «стоп-сигнал». Лошадям давали закуску только в том случае, если они касались карты, когда стоп-сигнал был выключен.

Сначала они игнорировали свет и продолжали беспорядочно прикасаться к карточке, независимо от того, горел свет или нет.

Но когда на третьем этапе исследователи ввели штраф за прикосновение к карточке при включенном запрещающем огне — 10-секундный тайм-аут, в течение которого лошади вообще не могли играть в игру, — команда обнаружила внезапное и весьма значительное снижение ошибок у всех участников-лошадей.

Лошади начали правильно прикасаться к карточке только в нужное время, чтобы получить лакомство.

«Этого тайм-аута было достаточно, чтобы немедленно добиться от них желаемого результата», — указала Эванс.

«Этого было достаточно, чтобы лошади сказали: «Ладно, давайте просто играть по правилам»», — пошутила ученый.

Мгновенное переключение стратегий таким образом указывает на то, что у лошадей более высокий уровень когнитивного мышления, чем считалось ранее. Это говорит о том, что лошади не просто не понимали принципы игры, а понимали правила все время, но проницательно не видели необходимости уделять им много внимания на втором этапе.

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