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Где вообще Путин?

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  • Андрей Окунь
  • 12.08.2024, 8:43
  • 5,576
Где вообще Путин?

Почему глава Кремля не торопится ехать в страдающий регион.

Когда Зеленский приезжал в Бахмут или под Авдеевку, все смеялись. Z-военкоры называли его клоуном, а пропагандисты — показушником и мастером постановочных съёмок.

Теперь полномасштабная война пришла в Курскую область, но почему-то наш главнокомандующий не торопится ехать в страдающий регион. Не едет награждать защитников границы, не едет поддержать своим присутствием десятки тысяч беженцев. Где вообще Путин?

Последний раз он выступал с публичными заявлениями в четверг. Его хватило на то, чтобы откупиться от людей десятью тысячами рублей и, растерянно ползая глазами по стенам, обозвать происходящее «ситуацией» и «обстоятельствами».

С тех пор Путин молчит. Отец нации и лидер государства тихо где-то сидит, не показывая носа. Может, просто сказать нечего. Да и зачем ему лишний раз сейчас светится. Неоправданные риски да и новостной фон чересчур негативный, сами понимаете.

Он же не глупый мальчик, не бывший квнщик, прости господи. Ему по статусу не положено опускаться до народной голытьбы и наблюдать воочию последствия войны. Это вон клоун Зеленский пускай прыгает по окопам, а уникальный мозг Путина должен заниматься делами планетарного масштаба.

Очевидно, что у нас президент другого размаха. Ему бы по небу с журавлями летать да неизведанные морские глубины созерцать из окна батискафа. Да и к чему сейчас эта показуха, правда? Всё это мирское, мизерное не для него. А россияне как-нибудь справятся, в первый раз что ли.

Андрей Окунь, Telegram

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