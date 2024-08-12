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На Олимпиаде белорусские спортсмены заняли виртуальное 50-е место

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  • 12.08.2024, 8:47
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На Олимпиаде белорусские спортсмены заняли виртуальное 50-е место

Первое место — у США.

Четыре медали — золотую, две серебряные и бронзовую — завоевали белорусские спортсмены на XXXIII летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже с 26 июля по 11 августа, пишет «Позiрк».

Первое место у батутиста Ивана Литвиновича (стал двукратным олимпийским чемпионом), второе — у гребца Евгения Золотого и батутистки Виолетты Бордиловской, третье — у штангиста Евгения Тихонцова.

По количеству наград для белорусской сборной это худшая летняя Олимпиада в истории. До этого исторический минимум был три года назад в Токио — семь наград (золотая, три серебряные, три бронзовые), однако нынешний состав команды (17 спортсменов) был меньше обычного почти в 10 раз из-за санкций, введенных против белорусских властей в связи с их соучастием в российской агрессии против Украины. При этом попавшие на ОИ спортсмены прошли проверку на политическую нейтральность в группе, учрежденной Международным олимпийским комитетом.

В первой десятке медалистов: 1. США — 40 золотых, 44 серебряные, 42 бронзовые (всего 126), 2. Китай — 40, 27, 24 (91), 3. Япония — 20, 12, 13 (45), 4. Австралия — 18, 19, 16 (53), 5. Франция — 16, 26, 22 (64), 6. Нидерланды — 15, 7, 12 (34), 7. Великобритания — 14, 22, 29 (65), 8. Южная Корея — 13, 9, 10 (32), 9. Италия — 12, 13, 15 (40), 10. Германия — 12, 13, 8 (33).

13-е место занял Узбекистан — 8, 2, 3 (13), 22-е — Украина — 3, 5, 4 (12), 24-е — Грузия — 3, 3, 1 (7), 30-е — Азербайджан — 2, 2, 3 (7), 43-е — Казахстан — 1, 3, 3 (7), 66-е — Армения — 0, 3, 1 (4), 68-е — Кыргызстан — 0, 2, 4 (6), 70-е — Литва — 0, 2, 2 (4), 72-е — Молдова — 0, 1, 3 (4), 79-е — Таджикистан — 0, 0, 3 (3).

Беларусь разделила бы в этом списке 50-е место с Португалией.

Следующие летние ОИ пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

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