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The Times: Украина готовится к рекордному ракетному удару россиян

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  • 12.08.2024, 8:54
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The Times: Украина готовится к рекордному ракетному удару россиян

Он может быть нанесен по правительственному кварталу в Киеве.

В Киеве готовятся к ракетным ударам России по парламенту и другим правительственным зданиям в ответ на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, рассказал The Times высокопоставленный источник в украинском Минобороны.

«Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать миру, что она всемогуща и что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», — сказал собеседник издания.

По его словам, Россия может запустить по Киеву «не просто четыре ракеты», а сотни, в том числе крылатые и баллистические. «И это может стать большой проблемой для нашей ПВО. Но я верю, что мы сможем их остановить», — отметил представитель украинского военного ведомства.

Подготовку России к масштабной ракетной атаке по «центрам принятия решений» в Украине подтвердил в разговоре с AFP другой украинский чиновник. Однако, когда она может произойти, он не уточнил.

Атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского с начала войны, отмечала ранее The Times. По данным газеты, украинский лидер долгое время оказывал давление на военачальников, чтобы они начали летнее наступление, поскольку Киеву нужно было изменить мнение о том, что Украина проигрывает. В результате операция застала врасплох как Москву, так и союзников Киева на Западе.

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