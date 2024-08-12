Информационный цирк от Лукашенко 2 Юрий Богданов

12.08.2024, 8:56

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Чего ожидать от белорусского диктатора.

Давайте о Лукашенко и его угрозах. Нет, белорусская армия не может на масштабные действия против Украины. Особенно, когда наступать ей потенциально нужно через леса и болота, составляющие почти всю границу.

Единственное, чего стоило бы бояться в контексте Беларуси, так это что оттуда будет наступать армия РФ.

Нет, армия РФ не может сейчас наступать из Беларуси в силу отсутствия сил, средств и особенно сил и средств в самой Беларуси.

В 2022 году они зашли в том числе из Беларуси, потому что у них было еще шесть направлений продвижения. Сейчас это невозможно.

Все, что сейчас разыгрывает Лука, – это информационный отвлекающий цирк, который доказывает нам, что Путину сейчас очень больно.

И, похоже, мы до сих пор до конца не понимаем, насколько.

Наблюдаем дальше. Верим в замысел наших. Не верим провокациям врага.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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