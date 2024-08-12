Информационный цирк от Лукашенко

Информационный цирк от Лукашенко2
- Юрий Богданов
- 12.08.2024, 8:56
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Чего ожидать от белорусского диктатора.
Давайте о Лукашенко и его угрозах. Нет, белорусская армия не может на масштабные действия против Украины. Особенно, когда наступать ей потенциально нужно через леса и болота, составляющие почти всю границу.
Единственное, чего стоило бы бояться в контексте Беларуси, так это что оттуда будет наступать армия РФ.
Нет, армия РФ не может сейчас наступать из Беларуси в силу отсутствия сил, средств и особенно сил и средств в самой Беларуси.
В 2022 году они зашли в том числе из Беларуси, потому что у них было еще шесть направлений продвижения. Сейчас это невозможно.
Все, что сейчас разыгрывает Лука, – это информационный отвлекающий цирк, который доказывает нам, что Путину сейчас очень больно.
И, похоже, мы до сих пор до конца не понимаем, насколько.
Наблюдаем дальше. Верим в замысел наших. Не верим провокациям врага.
Юрий Богданов, «Фейсбук»