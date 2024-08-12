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В Слуцком районе в скирде соломы сгорел 11-летний мальчик

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  • 12.08.2024, 9:10
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В Слуцком районе в скирде соломы сгорел 11-летний мальчик

Один из детей чиркнул зажигалкой.

В деревне Новинки Слуцкого района во время тушения загоревшейся скирды соломы обнаружено тело 11-летнего ребенка. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Сообщение о возгорании соломы поступило в Слуцкий РОЧС 11 августа около 20.00. Звонивший рассказал, что незадолго до пожара рядом со скирдой играли дети.

На поле у горящей скирды пожарные обнаружили велосипед, а когда стали тушить огонь, нашли погибшего ребенка.

Сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются свидетели происшествия и выясняются обстоятельства возгорания.

Как пишет местное издание SlutskGorodslutsk-gorod.by со ссылкой на очевидцев, спасатели долго не могли потушить огонь, чтобы извлечь тело, — ситуацию усложнял сильный ветер, который раздувал пламя.

В Следственном комитете сообщили о предварительных причинах пожара. По данным ведомства, компания детей в возрасте от 10 до 13 лет играла возле тюков соломы.

«Один из ребят чиркнул зажигалкой – рулоны тут же вспыхнули. Сначала подростки пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно. Затем сестра погибшего побежала к бабушке и рассказала о произошедшем. Женщина незамедлительно позвонила в МЧС», - рассказали в СК.

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