The Economist: ВСУ обнаружили уязвимое место Путина 12.08.2024, 9:36

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Операция Украины в российской Курской области продвигается быстрее, чем многие осмеливались верить.

Об этом 11 августа сообщает издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

По их информации, украинским военным удавалось проходить по 10 км в день, пересекая поля и железнодорожные пути. На третий день русская армия нанесла по наступающим удар управляемыми авиационными бомбами.

«Все горело. Руки здесь, ноги там», — рассказал журналистам украинский боец Иван из 103-й бригады. Сам он получил осколочные ранения паха и груди и был эвакуирован в госпиталь в Сумской области.

Некоторые аспекты украинской операции, по-видимому, были тщательно спланированы, сообщают журналисты. Оперативная безопасность обеспечила элемент неожиданности — важнейший аспект войны.

«Мы отправили наши самые боеспособные подразделения в самую слабую точку на их границе. Солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались», — говорит источник в Генштабе ВСУ.

Источник в украинских спецслужбах сообщает, что к 10 августа некоторые подразделения ВСУ продвинулись на целых 40 км вглубь России по направлению к Курску. Атака, окутанная тайной, застала Кремль врасплох. Около 76 000 местных жителей бежали, и российские власти объявили там чрезвычайное положение. Отсутствие хорошо организованной эвакуации возмутило многих. Диктатор Владимир Путин назвал наступление ВСУ масштабной «провокацией».

Владимир Артюх, руководитель Сумской областной военной администрации заявил, что успех Украины стал для россиян «холодным душем».

«Они чувствуют то, что мы чувствуем уже много лет, с 2014 года. Это историческое событие», — сказал чиновник.

Однако, рассказы раненых украинских бойцов свидетельствуют о том, что наступление на Курщине не было «легкой прогулкой» и остается рискованным. В одном из госпиталей в Сумской области больничные палаты пахнут землей, кровью и потом. Во дворе пациенты, некоторые из которых, подобно мумиям, с головы до ног завернуты в бинты, яростно затягиваются сигаретами.

Ангол, 28-летний десантник из 33-й бригады, похож на новогоднюю елку. Его левая рука обездвижена фиксирующим устройством, а из тела тела торчат трубки и провода. Он со своими побратимами прошел с боями примерно 30 км от российской границы, а после был серьезно ранен. Он настаивает, что русские до этого бежали, бросая снаряжение и боеприпасы так быстро, как только сумели.

«Дай Боже нашому теляті вовка піймати», — предостерегает от головокружения от успехов источник журналистов в среде украинских силовых структур.

Минимальная цель наступления ВСУ на Курщине, считают журналисты, заключается в том, чтобы заставить Кремль отвести часть войск с харьковского и донецкого направлений.

«Их командиры не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 км», — говорит источник в Генеральном штабе ВСУ.

Как считают журналисты, Курская операция уже улучшила один важный нематериальный показатель — моральный дух украинцев. И в правительственных учреждениях в Киеве, и в прифронтовых госпиталях считают, что обнаружили уязвимое место в броне диктатора Владимира Путина.

Уставшие, грязные и измученные солдаты говорят, что не жалеют ни об одной части рискованной операции, которая стоила жизни десяткам их товарищей.

«Впервые за долгое время у нас есть движение. Я ощутил себя тигром», — подытожил Ангол.

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