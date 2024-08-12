Компания Virgin Galactic показала свой новый космический самолет 2 12.08.2024, 9:49

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Он будет доставлять туристов в суборбитальное пространство.

Компания Virgin Galactic, которая занимается космическим туризмом, представила внешний вид своего нового космического самолета Delta. Он будет доставлять туристов в суборбитальное пространство на высоту примерно 80 км над поверхностью Земли.

Хотя настоящий космос начинается на высоте примерно 100 км, туристы все же смогут получить потрясающий вид на нашу планету. В то же время чернота настоящего космоса также будет видна, пишет Space.

Компания Virgin Galactic показала дизайн своего нового транспортного средства, космического самолета Delta, который имеют конструкцию, обеспечивающую еще большую эффективность для пилотируемых суборбитальных полетов.

В компании заявили, что новый самолет сможет делать вылеты с космическими туристами на борту в среднем каждые три дня. В Virgin Galactic называют это огромным прорывом, который позволит снизить стоимость пилотируемых полетов в суборбитальное пространство. Предыдущий космический самолет компании VSS Unity мог летать лишь раз в месяц.

Новый космический самолет Delta сможет вмещать не четырех, как VSS Unity, а 6 пассажиров. Первый полет этого транспортного средства должен состояться в 2026 году.

В компании Virgin Galactic заявили, что темпы завершения проектирования в этом году ускорились, и началось изготовление компонентов самолета. Предполагается, что вскоре после этого начнется сборка и первые испытания самолета Delta. Возможно, сборочный этап начнется уже в этом году.

Virgin Galactic планирует после ввода в эксплуатацию первых двух космических самолетов Delta зарабатывать на космическом туризме 450 млн долларов в год.

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