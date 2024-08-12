Эксперт: Нестандартные решения Сил обороны Украины пришлись не по вкусу россиянам 12.08.2024, 9:59

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Украина планирует дальнейшие контрнаступательные действия на фронте.

Украинская армия осуществляет действия по стратегической обороне и планирует дальнейшие контрнаступательные действия на разных участках фронта. Об этом FREEДОМ сказал украинский военный эксперт Владислав Селезнев.

Говоря в целом об действиях и тактике украинской армии на протяжении 900 дней полномасштабного вторжения России, эксперт отметил, что «отчаяние первых нескольких дней» российского нападения сменилось абсолютной уверенностью в том, что Украине хватит сил, средств, возможностей для того, чтобы удержать вражеское наступление и проводить свои мероприятия, направленные на деоккупацию территорий.

- Главное сейчас — создание таких условий, в которых вражеская армия будет вынуждена обороняться и нести потери. И, в принципе, определенные сигналы об этом есть. Пример — операция в Курской области. Да, публичная составляющая событий, которые в настоящее время происходят там, мизерна. Основной вал данных сейчас абсолютное большинство исследователей российско-украинского противостояния получает от чиновников РФ и кремлевских пропагандистов. Но я понимаю логику такого информационного молчания со стороны Украины, — сказал спикер.

Крайне важно обеспечить такие условия для действия украинской армии, которые не будут создавать смертельно опасные ситуации для военнослужащих, подчеркнул Селезнев.

- То, что мероприятия, которые в настоящее время проводятся на разных участках фронта, направлены на то, чтобы максимально ослабить боевой потенциал путинской армии, очевидно. Украинская армия находится, де-факто, в стратегической обороне, ключевой миссией которой является уничтожение вражеских военных ресурсов, а также тех ресурсов, которые всячески способствуют усилению боевых возможностей российской оккупационной армии. Уверен, что дальше будет больше. Ведь совершенно очевидно, что ряд нестандартных решений пришелся не по вкусу россиянам, — акцентировал эксперт.

Он уверен, что Генеральный штаб ВСУ и далее будут планировать такого рода мероприятия и события, в том числе на территории РФ, которые будут создавать крайне неудобные ситуации и условия для российских оккупантов.

«А Силы обороны, соответственно, будут накапливать средства и ресурсы для проведения дальнейших контрнаступательных действий. Да, это не случится завтра. Для того, чтобы быть максимально эффективными на поле боя, необходимо огромное количество сил, средств и ресурсов. Для реализации наших достаточно амбициозных планов в части освобождения украинской территории, необходимо серьезно ослабить боевой потенциал российской армии. И именно этим занимаются украинские воины на разных участках фронта», — резюмировал гость эфира.

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