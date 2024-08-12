Небольшие банки Китая отказались принимать платежи из РФ 12.08.2024, 10:15

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Это приведет к проблемам с поставками товаров в Россию и росту цен.

Небольшие региональные банки Китая стали отказываться принимать платежи из России, рассказал гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Еще в мае–июне локальные кредитные организации работали с российским бизнесом и «платежи шли более-менее стабильно», но с 20 июля расчеты фактически приостановлены, подтвердила гендиректор импортера Atvira Екатерина Кизевич, отмечает сайт The Moscow Times.

По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, принимать прямые трансакции из России отказываются больше 98% китайских банков. Это может привести к проблемам с поставками товаров в Россию и росту цен, предупредил Разумовский.

Региональные банки Китая, ориентированные в первую очередь на внутренний рынок, были «запасным аэродромом» для компаний из России «несколько месяцев подряд», отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Теперь, по его словам, российские бизнес пытается проводить расчеты через третьи страны.

За последние три недели число заявок у действующих платежных агентов, которые проводят трансакции через третьи страны, выросло в несколько раз, подтвердил Порошин. По его данным, чаще всего компании из России отправляют платежи в Китай через гонконгские банки, но некоторые китайские кредитные организации отказываются работать с ними.

Также есть возможность переводить средства через филиалы российских банков в Китае, но они продают клиентам юани по курсу Центробанка с надбавкой 5%, отмечает Кизевич. Кроме того, многие китайские компании не принимают деньги из филиалов российских финорганизаций, отметил Разумовский.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия и Китай могут перейти на бартерную торговлю для обхода санкций. По словам источников агентства, подобные сделки в сельском хозяйстве состоятся уже этой осенью. Однако, как отметил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, не все виды продукции возможно обменять по бартеру.

Ситуация с платежами в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому военно-промышленному комплексу. После этого крупные китайские банки перестали принимать платежи из России, в том числе в юанях. В июле стало известно, что финансовые организации Китая негласно делят юань на «чистый» и «грязный», то есть имеющий отношение к России. С последним китайские банки предпочитают не работать.

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