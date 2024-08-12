закрыть
12 августа 2024, понедельник, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске?

3
  • 12.08.2024, 10:23
  • 2,856
Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске?

Эксперт показала реальные расчеты.

Белорусская экспертка в области недвижимости Наталья Литовская показала на реальном примере, сколько нужно белорусам зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да ещё и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, пишет telegraf.news.

«Одинокий человек, накоплений – 10 тысяч долларов. На очереди не стоит. Хотел бы «хоть какую» квартиру у метро. Мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Какую зарплату нужно иметь, чтоб решить этот вопрос?», — описала Наталья Литовская просьбу одного из подписчиков помочь с расчетами необходимого заработка для приобретения квартиры в Минске.

По ее словам, при таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. Для примера она привела продаваемое вторичное жилье с раздельным санузлом и «большой» кухней недалеко от метро Михалово.

«В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов. Или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в госбанк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3050 рублей», — ответила эксперт, однако сделала оговорку, что кредитный калькулятор не сайте банка не даёт гарантии получения кредита.

«Но давайте честно – кредитный калькулятор считает «впритык». И в реальности банк эту сумму при зарплате в 3051 рубль, скорее всего, не даст. Банку нужно будет показать хотя бы 3500 чистыми, и еще привести поручителя с прекрасным доходом», — подытожила Наталья Литовская.

По ее словам, лучше бы кандидату на покупку квартиры стоять в очереди «хоть в отдаленном от Минска райцентре». Ведь это дало бы ему право на получение кредита под 12,5%. Даже на покупку жилья в столице.

В итоге, белорус мог бы претендовать на максимальный платеж по кредиту в районе 1 869 BYN, а не 2136. «И зарплаты в 3050 рублей хватило бы для банка (хотя поручителя все равно пришлось бы привести)», — уточнила Наталья Литовская.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин