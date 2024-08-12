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Не ровен час, когда СБУ выкрадут деда

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 12.08.2024, 10:36
  • 2,506
Не ровен час, когда СБУ выкрадут деда

Оставив россиян наедине с telegram-каналом спившегося Медведева.

Пребывание ВСУ в Курской области для отечественного информационного пространства постепенно становится рутинным событием.

Новой нормальностью.

К «НеВойне» россияне привыкли, к ежедневным прилётам дронов привыкли и к боевыми действиям на собственной территории тоже привыкнут.

В конце концов, ну не в Москву же (пока) зашли, зачем драматизировать и нагнетать?

«Что-то аннексируем, что-то теряем» — таков закон круговорота территорий при величайшем геополитике всех времён и народов.

Но, повторимся, лучше пусть ничего не делают, чем «освобождают» также, как Мариуполь или Бахмут. Курская область целее будет.

Ещё немного и главной целью «СВО» станет удержание под контролем РФ Кремля с Путиным внутри.

Не ровён час, когда СБУ выкрадут деда, оставив россиян наедине с telegram-каналом спившегося Медведева.

Что они ни делают, не идут дела…

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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