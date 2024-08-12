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Евгения Афнагеля из колонии перевели в могилевскую тюрьму

  • 12.08.2024, 10:40
Евгения Афнагеля из колонии перевели в могилевскую тюрьму
Евгений Афнагель
Фото: «Еврорадио»

Политзаключенному усилили режим.

Политзаключенного, одного из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь», приговоренного к семи годам колонии, удерживают за решеткой три года и 10 месяцев, сообщают правозащитники.

В мае, после двух лет на тюремном режиме, политзаключенного снова перевели в Новополоцкую колонию, где он ранее отбывал свой срок.

Сразу по прибытию в учреждение администрация поместила его в ШИЗО на 45 суток, а потом перевела в ПКТ.

29 июля в Новополоцке состоялся очередной суд по замене Евгению режима содержания. Судья Виталий Лапко решил перевести политзаключенного в тюрьму до конца срока. Евгения уже этапировали в Могилев.

Политзаключенного можно поддержать: Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А, Евгений Игоревич Афнагель.

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