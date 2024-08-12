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Politico: Камала Харрис становится символом перемен в США

  • 12.08.2024, 11:07
Politico: Камала Харрис становится символом перемен в США
Камала Харрис

Трамп столкнулся с новым вызовом в предвыборной борьбе.

Внезапный подъем Камалы Харрис, когда Джо Байден поддержал ее как кандидата от демократов на выборы в США, сделал ее кандидатом, олицетворяющим изменения, независимо от того, насколько мало ее политика отличается от политики действующего президента Байдена.

И что хуже всего для Дональда Трампа, это лишает его одной из его величайших сил. Трамп пришел в президентство в 2016 году с обещанием разрушить статус-кво. Теперь он сталкивается с убедительными обвинениями в том, что он олицетворяет прошлое, говорится в материале Politico (перевод - zn.ua ).

Стратегия предвыборной кампании Камалы Харрис подчеркивает важность движения вперед и отвержения возвращения к политике и ошибкам прошлого, особенно связанным с эпохой Дональда Трампа.

Фраза «мы не возвращаемся назад» стала своеобразным девизом ее кампании, который она активно использует во время выступлений. Этот девиз не только касается вопроса прав на аборты, но и более широко охватывает многие другие аспекты, связанные с предыдущей администрацией Трампа и ее неудачами.

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