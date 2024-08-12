Украинские воины захватили на Курщине российский танк

Украинские воины захватили на Курщине российский танк2
- 12.08.2024, 11:15
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Бойцы показали свой трофей и рассказали о деталях успешной атаки.
10 августа воины департамента военной контрразведки СБУ вместе с разведчиками 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили вблизи города Суджа Курской области РФ новый российский танк Т-803ВМ с полным баком и полным боекомплектом.
Танк находился в танковой засаде, однако засаду вовремя обнаружили.
Видеозапись, на которой бойцы показали свой трофей и рассказали о деталях успешной атаки, опубликована на канале «Бутусов плюс».