Украинские воины захватили на Курщине российский танк 2 12.08.2024, 11:15

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Бойцы показали свой трофей и рассказали о деталях успешной атаки.

10 августа воины департамента военной контрразведки СБУ вместе с разведчиками 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили вблизи города Суджа Курской области РФ новый российский танк Т-803ВМ с полным баком и полным боекомплектом.

Танк находился в танковой засаде, однако засаду вовремя обнаружили.

Видеозапись, на которой бойцы показали свой трофей и рассказали о деталях успешной атаки, опубликована на канале «Бутусов плюс».

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