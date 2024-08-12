Семья гомельчан поселилась в машине у больницы в Екатеринбурге 1 12.08.2024, 11:28

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Туда попал с инсультом их родственник.

Водитель-международник из Гомеля Евгений Погарцев, работая в России, перенес инсульт и попал в больницу в Екатеринбурге. Его семье пришлось проделать путь в 2500 километров в этот город за Уралом и поселиться в машине, чтобы ожидать, когда состояние Евгения улучшится, и его можно будет транспортировать в Гомель, отмечает «Флагшток».

Подробности этой истории рассказал местный портал. 62-летнему Евгению стало плохо во время разгрузки в промзоне. Он стал терять сознание, из-за чего вызвали скорую помощь. Водителя привезли в больницу и срочно прооперировали. Мужчина некоторое время находился в коме, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ. До настоящего времени он лишь раз открыл глаза, когда в палату к нему пустили дочь — Евгению Мельникову, которая приехала в Екатеринбург вместе с мужем и сестрой.

Гомельчане уже несколько дней живут в своей легковой машине возле больницы, ожидая, когда состояние Евгения улучшится. По словам Анастасии, самочувствие у отца было плохим еще перед злополучным рейсом — было повышенное давление и болела голова. Но начальство отправило водителя в дорогу: сначала на Санкт-Петербург и Москву, потом — на Урал. При этом, по словам родственников, дальнобойщик даже не прошел медкомиссию. В его вещах нашли направление на медосмотр.

Гомельчанин работал в транспортной компании Dentro, куда устроился буквально в конце июля. Родственники считают, что фирма фактически кинула своего работника, очутившегося на больничной койке в бессознательном состоянии. Лечение, транспортировка и реабилитация пациента, скорее всего, обойдутся в круглую сумму, потому что работодатель не оформил Евгению страховку.

В то же время в компании заявили журналистам, что страхование от подобных случаев водители-иностранцы должны оформлять сами, и пообещали, что фирма оплатит счет, выставленный за лечение в больнице Екатеринбурга.

Родственники Евгения продолжают жить в машине и пока решают, каким образом смогут транспортировать домой гомельчанина — скорее всего, для этого придется нанимать медицинский автомобиль, а это будет стоить очень дорого.

«Флагшток» нашел информацию о Евгении на портале Flagma — в 2023 году водитель писал, что ищет работу в Гомеле на полную занятость с зарплатой 4 тыс. рублей. Но, видимо, не нашел, поэтому ему вновь пришлось отправиться в Россию. Здесь он уже работал дальнобойщиком более 5 лет, а в целом его стаж водителя-международника — свыше 25 лет.

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