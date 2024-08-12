Наталья Радина: Лукашенко приказали разыграть спектакль 5 12.08.2024, 11:35

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Виталий Портников и Наталья Радина

Что стоит за переброской белорусских войск к украинской границе.

Лукашенко заявил, «ВСУ нарушили воздушное пространство Беларуси». Диктатор рассказал об «уничтожении дронов» и распорядился отправить войска на границу с Украиной.

Чего ожидать от белорусского диктатора в этой ситуации? Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала на YouTube-канале известного украинского журналиста Виталия Портникова:

— Лукашенко никак не мог отмолчаться после военной операции ВСУ в Курской области РФ. Здесь он играет в одной паре с Путиным. Как я понимаю, ему поступил приказ срочно отвлекать силы украинской армии от Курского направления в сторону белорусской границы.

Поэтому со стороны Лукашенко начали звучать угрозы, было заявлено о неких «украинских дронах», которые якобы залетели на белорусскую территорию и были сбиты. Как оказалось, никакие дроны из Украины в Беларусь не залетали. Это был абсолютный фейк и вранье со стороны Лукашенко. Ему был нужен лишь повод для того, чтобы стянуть часть ССО и армии к границе с Украиной. Не думаю, что за этим последует наступление и они перейдут белорусско-украинскую границу. По моему мнению, это спектакль, чтобы отвлечь внимание ВСУ от наступления на территории России.

Виталий Портников предположил, что для провокаций не нужны большие воинские соединения. Украинский журналист назвал возможную цель такого рейда белорусских войск — Ровенская АЭС. Наталья Радина считает, что выполнять такие задачи в Беларуси может очень ограниченное количество военных:

— Для таких рейдов нужны Силы специальных операций. Это порядка пяти тысяч человек. У нас есть три бригады спецназа — 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада, 103-я Витебская и 105-я — Марьина Горка. Но знаю, что далеко не у всех там такие настроения, чтобы идти и воевать в Украину. Хотя их обрабатывают по полной программе.

Белорусы, по мнению главного редактора сайта Charter97.org, не питают иллюзий по отношению к путинскому режиму:

— Нападение на Украину привело белорусов к пониманию, что такое Россия. Отрезвление еще началось в 2020 году, когда Путин открыто поддержал Лукашенко и подавление народной революции. Тогда белорусам стало понятно, что Путин — никакой не друг, он ничем не лучше Лукашенко. В 2022 году уже большинство белорусов поняло, что нам нужно отделяться от этого страшного восточного соседа и двигаться в сторону Европы.

Вопрос в том, что нам делать сейчас, когда силы не равны. Думаю, что ситуация будет меняться. У Путина нет столько сил, чтобы эта война длилась слишком долго. Уже сегодня у него нет сил, чтобы защищать собственные границы. Кто поехал защищать Курскую область? Бросили несчастных срочников, кадыровцы разбежались. А сейчас говорят, что осенью ему придется проводить новую мобилизацию, а Путин очень не хочет ее проводить. Выплаты контрактникам, в том числе — за гибель их родственникам, громадные. Бюджет не может их не почувствовать.

Я вижу по ситуации в Беларуси, что Путин уже не может вкладывать такие деньги в стабильность режима Лукашенко, как прежде. Ведь не все так радужно в российской экономике, а это значит, что у России заканчиваются деньги на свои сателлитные государства. Мне кажется, что все может в один момент посыпаться и нас ждут большие перемены. Но в этот раз — позитивные.

Виталий Портников отметил, что белорусский диктатор выглядит все хуже, сравнив его с Громозекой — героем советского мультфильма «Тайна третьей планеты». Наталья Радина рассказала, что известно о его состоянии:

— Выглядит он действительно чудовищно. Говорили, что у него сахарный диабет, а сам он — на каких-то гормонах или стероидах. Психически он всегда был нестабилен. Когда он был здоров? То, что Лукашенко сказал о своем уходе — он постоянно об этом говорит. Ведь диктатор понимает, что это лучший способ попасть во все медиа. Только вот Лукашенко уже 30 лет собирается уходить. Думаю, что Лукашенко скорее вынесут вперед ногами, чем он уйдет сам.

Вижу, что в номенклатуре сегодня разные настроения. Они знают, что Лукашенко не вечен, лучше нас знают о реальной ситуации в России. Прекрасно умеют считать деньги и знают, сколько денег идет из России в Беларусь. Поэтому и чиновники сегодня недовольны Лукашенко.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что Лукашенко не может оставить вместо себя преемника:

— Это действительно диктатура персоналистского типа. Кто бы не попытался сесть на его кресло, не выйдет удержать ситуацию в стране и Беларусь непременно ждут перемены. В любом случае будет окно возможностей. Россия также не сможет поддержать диктатуру, потому что ее саму ждут потрясения в результате этой войны.

Виталий Портников обращает внимание на опасность Лукашенко для Украины, ведь у него, по словам журналиста, «нет тормозов». Наталья Радина призывает не придавать белорусскому диктатору лишней субъектности и понимать, что он лишь исполнитель воли Кремля:

— Чтобы понять, чего ожидать от Лукашенко, нужно понимать, чего стоит ожидать от Путина. Ведь это Путин без тормозов, а Лукашенко — марионетка в его руках. Путин может использовать территорию Беларуси для каких-то наступательных движений в сторону Украины или стран Балтии, о чем говорится в последний год — захват Сувалкского коридора и оккупация Литвы, Латвии и Эстонии. С этой стороны он действительно опасен. Но не стоит придавать ему субъектности. Лукашенко абсолютно несамостоятелен.

Вопрос в том, есть ли сегодня у Путина силы. Если он не в состоянии защитить Курскую область, то ни о каком захвате стран Балтии речь идти не может. Судя по всему, и финансовые, и человеческие ресурсы у Росси не бесконечны. Глядя на сегодняшнюю ситуацию, Путин на такие шаги неспособен.

Виталий Портников, комментируя операцию ВСУ в Курской области России, пришел к выводу, что со временем давление может оказывать и на белорусский режим

Наталья Радина полагает, что лучший способ «поднять ставки» — освободить Беларусь от пророссийской диктатуры Лукашенко:

— Американский аналитик Юрий Фельштинский говорит, что для победы Украины необходимо несколько условий. Это поставки вооружений, в частности — дальнобойных ракет. Далее — возможность бить вглубь России, в том числе — по Москве. А также он считает, что для победы над Россией нужно освободить Беларусь. Ведь это путинский балкон, плацдарм, с которого ему удобно угрожать и Украине, и Польше, и Литве с Латвией. Освобождение Беларуси, по мнению этого эксперта, поможет победе Украины в этой войне. Есть разные варианты. Если мы говорим о повышении ставок, может, в Украине и НАТО задумаются об освобождении Беларуси.

Белорусский народ, если это произойдет, поддержит освободителей. Если кто-то и будет сопротивляться — так это кучка отморозков, которые сплотились вокруг Лукашенко. Даже армия перейдет на сторону освободителей, если придут из Украины или стран НАТО.

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